Da Ngonge e Oristanio ai giovani: il casting del Toro per gli esterni d’attacco

Granata a caccia di almeno tre profili per rinforzare la zona offensiva

Alberto Giulini Vicedirettore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 07:53)

Gli esterni offensivi sono tra le priorità del mercato estivo granata. "Li stiamo cercando ma senza fretta, scegliendo giocatori giusti e funzionali per Baroni", ha spiegato Vagnati. Nella lista degli obiettivi granata non c'è Nicolò Zaniolo, in uscita dal Galatasaray e proposto anche al Toro. "In questo momento abbiamo altre idee, non è il profilo che stiamo seguendo", ha tagliato corto il dt.

Toro senza esterni: Karamoh ed Elmas hanno salutato — Sugli esterni ci sarà tanto lavoro da fare, dato che Baroni erediterà una rosa quasi sprovvista di giocatori in quel ruolo. Elmas non è stato riscattato, Karamoh ha salutato a parametro zero e Lazaro non è propriamente un'ala: Vanoli lo ha impiegato in quel ruolo per dare equilibrio, bisognerà capire se il nuovo tecnico lo confermerà o preferirà riportarlo sulla linea dei difensori. Della scorsa stagione restano due giovanissimi come Savva (out tutta lo scorso campionato per un doppio intervento chirurgico) e Njie (anche lui al rientro dopo un lungo infortunio), che andranno valutati da Baroni e su cui - in caso di permanenza - non si potrà caricare l'intero peso dell'attacco. Potrebbe occasionalmente essere dirottato sulle corsie esterne anche Vlasic, ma il croato ha dimostrato a più riprese di trovarsi meglio in posizione centrale.

Da Ngonge ai giovani: il casting di Vagnati — E allora in casa Toro si apre il cast: saranno con ogni probabilità almeno tre gli innesti. Il nome in cima alla lista dei desideri è Cyril Ngonge, ai margini al Napoli e vecchia conoscenza di Baroni: a Verona, sotto la guida dell'attuale tecnico granata, ha fatto ottime cose. Un nome che non dispiace è quello di Oristanio, reduce da una buona stagione a Venezia: può essere un colpo a costi ridotti per garantire una buona alternativa ai titolari. A proposito di mancini che giocano a destra, può tornare di moda anche il nome di Ikoné, fuori dal progetto di Pioli a Firenze. Alla Fiorentina c'è anche Sottil, pure lui in uscita. Tra i profili monitorati anche alcuni giovani, come Jovanovic, classe 2006 della Stella Rossa. O come Jeremia Recoba, figlio di Alvaro, e Lucas Cepeda del Colo Colo.