Dalla Francia: “Belotti interessa al Nizza”. E il 30 c’è l’amichevole col Toro

Potrebbe esserci la Francia nel futuro di Andrea Belotti. Se nelle scorse settimane si era parlato di un concreto interesse del Monaco, che però trova anche delle smentite, ora l'ex capitano granata sarebbe finito nel mirino di un altro club di Ligue 1: si tratta del Nizza, che secondo quanto riportato dal quotidiano locale Nice Matin avrebbe inserito il Gallo nella lista dei desideri per l'attacco insieme ad altri nomi di spessore come quelli di Icardi, Cavani e dell'ex Plea. Si vedrà se la trattativa tra Belotti - ufficialmente svincolato dal Torino - e il club francese entrerà realmente nel vivo. Nota a margine, il 30 luglio è in programma all'Allianz Riviera un'amichevole tra Nizza e Torino: sarebbe clamoroso se Belotti si ritrovasse subito ad essere un avversario dei granata.