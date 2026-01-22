Dalla titolarità forzata alle richieste di Baroni: tre riflessioni su Rafa Obrador

Un viaggio attraverso le intenzioni di mercato della società granata, a partire dalle richieste di Baroni e dalle evidenti necessità della squadra, passando per la realizzazione economica nella trattativa che ha portato Rafa Obrador al Torino e arrivando all'impiego dello spagnolo nelle prime ore sotto la Mole. Dal punto di vista tattico, da quello economico - non soltanto finanziario, ma anche nel senso lato del termine -, e da quello tecnico, sono tante le considerazioni che si possono fare riguardo al nuovo esterno classe 2004 a disposizione di Baroni: ecco tre riflessioni su Rafa Obrador.