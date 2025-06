Dellavalle tra il ritorno al Torino e un nuovo prestito al Modena: decide Baroni

Il futuro di Alessandro Dellavalle è in bilico. Il classe 2004, dopo l'esordio in Serie A arrivato nel finale della stagione 2023/24, ha passato tutta l'ultima annata in prestito al Modena, in Serie B. Difensore di grande talento, qualità e prestanza fisica, Dellavalle è un prodotto del settore giovanile granata e anche per questo i tifosi tengono particolarmente a lui. Nella scorsa stagione si è fatto valere a Modena. Non a caso, tra i pagelloni del reparto difensivo gialloblù redatto da "Parlando di Sport", il centrale granata è il migliore: "Nonostante la giovane età, e il primo campionato nei grandi, è risultato il migliore di tutto il reparto arretrato gialloblù. Sono bastate poche giornate per prendersi la maglia da titolare e non mollarla più, fino all’infortunio che lo ha tenuto fuori nella parte finale di stagione. Anche un gol a referto: a segno nel pareggio, all’andata, contro la Cremonese". Per questo motivo, nonostante il prestito sia finito e Dellavalle sia prossimo al ritorno a Torino, il Modena sta spingendo per cercare di godersi il talento granata un altro anno.

Dellavalle: i numeri che portano il Modena a non volerne fare a meno

Centrale o terzino destro nella difesa a 4, braccetto di destra nella difesa a 3: duttilità e solidità le parole chiave della stagione di Alessandro Dellavalle. Il centrale granata si è contraddistinto come una grande scoperta per gli emiliani, che adesso non vogliono più farne a meno. 25 partite giocate (alcune perse a causa di un infortunio), 22 da titolare e 80 minuti a partita. Quasi 4 palloni recuperati a partita e 5 salvataggi ad ogni match hanno fatto del ragazzo del Fila un giocatore fondamentale per la salvezza conquistata (con un certo respiro) da parte del Modena. Il club gialloblù, infatti, ora non vuole privarsi di Dellavalle. Quando si è conclusa la trattativa, l'obiettivo del club granata era quello di far acquisire esperienza al proprio talento per poi farlo tornare in granata. Ora Dellavalle è tornato, ha 21 anni e potrebbe far parte delle rotazioni dell'organico granata. Tuttavia, le pressioni del Modena potrebbero cambiare le carte in tavola. Esattamente come potrebbe farlo il cambio alla guida tecnica. Marco Baroni non ha ancora avuto la possibilità di osservare né di conoscere Alessandro Dellavalle. Per questo motivo, a valutare se il centrale è pronto per entrare nelle rotazioni difensive o se ha ancora bisogno di un anno di rodaggio in Serie B - soluzione che tanto piacerebbe al Modena - toccherà a Baroni, che potrà decidere a partire dall'8 luglio. Dal giorno del ritrovo al Filadelfia, dopo una settimana i granata partiranno per il ritiro a Prato allo Stelvio. Difficile immaginare una decisione prima di quel giorno. Anche perché tanto dipende dal calciomercato: il Torino sta cercando un difensore centrale mancino (non il caso di Dellavalle) ma ha anche estremamente bisogno di un terzino destro. Certo, il classe 2004 magari non è pronto per fare il titolare, però visto attualmente l'organico granata in quel ruolo, potrebbe fare comodo.