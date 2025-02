Djidji è ancora senza squadra, ma non è il solo: l’elenco dei migliori svincolati

La sessione di calciomercato invernale si è conclusa da pochi giorni ma non per tutti i calciatori è stato possibile trovare squadra oppure fare un trasferimento in nuovo club. Eppure non è già preclusa per chiunque la possibilità di firmare un contratto con una nuova società perché fino a marzo sarà possibile tesserare nuovi calciatori se questi sono rimasti svincolati. Ci sono infatti diversi giocatori, tanti anche con un passato in Serie A, che sono attualmente senza squadra e che potrebbero diventare un'occasione utile per le squadre che ne avranno bisogno. Uno di questi è Koffi Djidji, ex difensore del Torino, che dalla scorsa estate non ha trovato ancora una nuova squadra. Il centrale francese nelle scorse settimane ha iniziato ad allenarsi con l'Empoli ma non è ancora arrivato il tesseramento da parte del club toscano. Di seguito lasciamo la lista con tutti i migliori calciatori che sono attualmente svincolati e che nelle prossime settimane potrebbero magari anche essere interessanti per qualche club. Difficilmente però qualcuno di questi potrebbe essere contattato dal Toro visto che la società aveva scelto già ad ottobre - dopo il grave infortunio di Zapata - di non puntare su dei giocatori rimasti senza contratto.