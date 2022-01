Fares, l’esterno che piace al Torino: velocità e corsa al servizio della squadra

Trasferitosi in Italia all'età di 16 anni, l'algerino ha le caratteristiche per inserirsi perfettamente nel 3-4-2-1 di Juric

Luca Bonello

La caccia all'esterno sinistro in casa Torino è aperta. Considerata l'assenza di Aina, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, ma che comunque in questa stagione non ha mai convinto pienamente, e la fragilità di Ansaldi, il DS Vagnati è al lavoro per consegnare ad Ivan Juric un rimpiazzo di livello al più presto. Negli ultimi giorni, il profilo individuato dal Torino è quello di Mohamed Fares, per il quale si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto con la Lazio. L'accordo con il club biancoceleste è stato ormai trovato, ma il Genoa, squadra nella quale l'algerino attualmente milita, ha bloccato la trattativa. In ogni caso, chi è Mohamed Fares?

CARRIERA - Mohamed Fares nasce da genitori algerini il 15 febbraio 1996 a Aubervilliers (Francia) e cresce calcisticamente al Bordeaux, che però lo svincola all'età di 16 anni. A quel punto, Fares sbarca in Italia, nazione nella quale veste le maglie di Vicenza, Verona e Spal, prima di trasferirsi alla Lazio nell'agosto del 2020. Grazie all'infortunio di Lulic ottiene la titolarità sulla fascia sinistra, ma ben presto la perderà a causa di prestazioni poco convincenti. In totale sono 29 le presenze con la Lazio, 0 i gol.

GENOA - Nell'estate del 2021 si trasferisce poi in prestito con diritto di riscatto al Genoa, squadra nella quale, da agosto ad oggi, ha totalizzato 8 presenze e 2 gol, entrambi segnati a Cagliari lo scorso 12 settembre, alla prima presenza stagionale in maglia rossoblù. Da quella sfida, l'algerino si è conquistato il posto da titolare, e in 6 delle 7 partite successive è sempre stato schierato dal 1' da Ballardini. Unica eccezione la partita esterna con la Salernitana, in cui è entrato al 56' al posto di Sabelli. Nel corso di questi incontri, il tecnico genoano ha potuto sfruttare tutta la duttilità dell'algerino, dato che l'ha schierato in ogni ruolo possibile della fascia sinistra: terzino, esterno a tutta fascia e ala. Dopo la settima di queste 7 sfide, quella con il Torino, Fares è incappato però in una lesione di 1° grado al soleo sinistro, che l'ha tenuto lontano dal campo sino al termine del 2021. Lo scorso 6 gennaio è tornato a disposizione e, nella partita contro il Sassuolo, il nuovo allenatore Shevchenko l'ha inserito al minuto 64, dimostrando di credere ancora in lui nonostante le voci che vogliono la sua cessione. L'ultima gara potrebbe aver quindi mescolato le carte in tavola e Fares, da sicuro partente, ora potrebbe tornare ad essere un elemento importante per il Genoa.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Fares nasce come ala sinistra, ma col tempo è stato schierato anche come terzino ed esterno a tutta fascia e attualmente, come dimostrato nelle poche gare giocate con il Genoa, l'algerino può occupare indistintamente ogni ruolo della fascia sinistra. E' dotato di una buona velocità, corsa, fisicità e qualità tecnica, che gli permettono spesso di andare sul fondo a crossare. Nel 3-4-2-1 del Torino di Juric si inserirebbe perfettamente come quarto di centrocampo sulla sinistra, una posizione molto simile a quella in cui è stato schierato alla Spal, alla Lazio e al Genoa, ovvero quella di quinto di centrocampo nel 3-5-2.