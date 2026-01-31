Il passato alla Juve e il presente in Croazia: chi è Sandro Kulenovic

Punta di peso, in grado di giocare come prima punta sia in area - bravo sia nel gioco aereo che nei duelli fisici - che di tornare più indietro, proteggere il pallone e favorire la salita della squadra. Con i suoi 191 cm di altezza, Sandro Kulenovic è il profilo scelto da Petrachi per sostituire numericamente Ngonge e per regalare a Baroni un giocatore che meglio si adatta al suo nuovo 3-5-2. L'attaccante è pronto a trasferirsi dalla Dinamo Zagabria in prestito con obbligo di riscatto condizionato, per un'operazione complessiva da 4 milioni circa. Scopriamo insieme chi è la nuova punta scelta dal Torino.

Chi è Sandro Kulenovic

Nato il 4 dicembre 1999 a Zagabria, in Croazia, Sandro Kulenovic muove i primi passi calcistici proprio nelle giovanili della Dinamo Zagabria. Il passaggio in Polonia, però, è fondamentale per la sua carriera: il Legia Varsavia prima gli permette di fare esperienza in prestito nelle giovanili della Juventus, poi lo fa esordire in prima squadra, nel 2018. Dalle sue gare in Polonia, la squadra della sua città si accorge nuovamente di lui e lo riprende: Kulenovic torna alla Dinamo Zagabria nel 2019. La prima stagione non è delle migliori, non trova tanto spazio e segna poco. Le tre annate successive, però, in prestito prima al Rijeka e poi alla Lokomotiva Zagabria, fa meglio e convince la prima squadra della capitale croata a puntare nuovamente su di lui. La scelta è azzeccata: con il club che lo ha cresciuto ha raccolto 43 gol in 127 presenze. Un bottino non male per un giocatore che adesso avrà nuovamente la possibilità di mostrare le proprie qualità in Italia, sempre a Torino ma questa volta in una prima squadra, in granata.