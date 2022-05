Juric su Brekalo: “Gli dico grazie. Ma con 11 milioni si può prendere di meglio”

Juric dice di sapere della volontà di partire di Brekalo già da due mesi

Giacomo Stanchi

A chi si chiedeva se Josip Brekalo sarebbe stato utilizzato contro la Roma, pochi giorni dopo che è stato reso pubblico il suo voltafaccia rispetto all'ipotesi di rimanere al Torino, Juric ha risposto chiaramente: "A lui devo solamente dire grazie, perché ha lavorato da professionista. Ha lavorato tanto e non si è mai risparmiato. Poi, ognuno fa le sue scelte. La sua io la conoscevo da due mesi e non è una sorpresa: so che vuole fare esperienze altrove. Ma se non giocherà contro la Roma non sarà per questo". La serietà di Brekalo è un dato di fatto. Non è mai mancato impegno da parte sua, tanto che, sebbene la scelta fosse stata presa da tempo, nessuno da fuori se ne è accorto. Anche per questo il numero 14 sarà tra i convocati domani e non rimarrà fuori per motivazioni extra-campo. Il mister, infatti, ha ribadito che se dovesse rimanere fuori nell'ultimo match campionato all'Olimpico-Grande Torino contro la Roma di Mourinho, sarà esclusivamente per scelta tecnica, e dunque Brekalo potrebbe regolarmente giocare titolare.

LE PAROLE DI JURIC - Juric in conferenza ha commentato così il mancato riscatto del croato: "Dovevamo decidere per Brekalo e abbiamo optato per non riscattarlo. L'altra opzione era che avremmo potuto riscattarlo per poi rivenderlo, ma anche a me non piaceva questa possibilità". Sarebbe stato rischioso, infatti, cercare di fare una plusvalenza con la possibilità di non riuscirci per il fatto di avere in organico un giocatore contrario all'idea di restare. La società, concorde con l'allenatore, ha optato per rispettare la scelta del giocatore e non ha voluto forzare la mano. Anche il direttore Vagnati in settimana ha spiegato in questo modo la scelta: "Al Torino resta solo chi ci crede. È la prima regola del nuovo corso granata, la società l’ha imparata sulla propria pelle dopo le difficoltà del passato. Ed è questa la direzione da seguire, anche se con rammarico". Solo accrescendo il suo appeal, il Torino potrà attirare giocatori di livello e far rimanere all'ombra della Mole i propri top player. Juric in conferenza si è detto felice del percorso: "Ora mi sembra che il Toro abbia più appeal rispetto a quando sono arrivato, è quello che percepisco”.

BREKALO NON È INSOSTITUIBILE - Ora, che fare con gli undici milioni che il Torino avrebbe voluto spendere per Brekalo? Juric non ha avuto problemi a dichiarare: "Questa situazione può essere vista come un'occasione. Se Brekalo va via, con quella cifra dobbiamo andare a prendere uno più forte. L'unico che non può essere sostituito con uno più forte è Bremer, che ha fatto una grande stagione e merita di andare in una grandissima squadra".Bremer è il calciatore che ha permesso al Torino di avere stabilità nel delicatissimo reparto difensivo. Brekalo, invece, è stato alternato con Pjaca, Praet, Pobega, Lukic e Seck dietro a Belotti. Il suo contributo, seppur importante (e impreziosito anche dalla rete a Verona della scorsa settimana decisiva ai fini della vittoria finale al Bentegodi), non è stato fondamentale nelle dinamiche di gioco del Toro. Anche per questo il calciatore non è insostituibile. Con i soldi risparmiati per il riscatto si potranno comprare altri calciatori validi e adatti al progetto di Juric. Sul mercato il mister ha detto di avere ancora dei dubbi sulla totale sintonia con la società: "Io mi auguro che dopo un anno la mia visione è chiara, sul modo di giocare e sul modo di fare mercato. Adesso vedremo se è più chiaro e se siamo entrati in sintonia". Sarà decisivo il mercato estivo per ricreare una squadra forte e adatta al gioco del suo allenatore per migliorare i risultati, già buoni, di questo campionato.