Kulenovic è un nuovo giocatore del Torino: è UFFICIALE

Inizialmente il Torino sembrava non dover cercare un innesto in entrata nelle zone offensive. Invece, alla fine, si è dovuto guardare intorno. Le prestazioni non soddisfacenti di Ngonge hanno convinto il club granata a ragionare insieme al Napoli per trovare una soluzione: si è proposto l'Espanyol. Il belga è approdato al club catalano in prestito con diritto di riscatto. Così Petrachi ha iniziato a pensare ad una soluzione che fosse più adeguata al 3-5-2 di Baroni. La scelta è ricaduta sull'attaccante della Dinamo Zagabria: Sandro Kulenovic.

Kulenović è nato a Zagabria, in Croazia, il 4 dicembre 1999. Cresciuto nei settori giovanili di Dinamo Zagabria e Legia Varsavia, nella stagione 2017-18 ha giocato in prestito nella Primavera della Juventus, con cui ha ottenuto il titolo di capocannoniere al Torneo di Viareggio. Tornato in Polonia, ha esordito il 10 luglio 2018 disputando l'incontro dei turni preliminari di Champions League vinto 1-0 contro il Cork City. Con la maglia del Legia Varsavia ha maturato 36 presenze, 6 gol e un assist tra la stagione 2018-19 e l'inizio di quella successiva, al termine della quale si laurea campione di Polonia. Nel settembre 2019 è tornato in Croazia alla Dinamo Zagabria: ha totalizzato 18 presenze e un assist con la maglia della Prima Squadra e vinto il campionato 2019-20. Nel settembre 2020 è passato al Rijeka in prestito: 37 presenze, 8 gol e 6 assist. Dopo esser sceso in campo nei preliminari di Champions League con la maglia della Dinamo Zagabria nel luglio 2021, è andato in prestito alla Lokomotiva Zagabria per due stagioni: 72 presenze, 24 gol e otto assist. Dalla stagione 2023-24 ha giocato nella Dinamo Zagabria: al primo anno ha vinto subito il campionato e la Coppa di Croazia. Ha concluso la sua esperienza con questa maglia con 127 presenze, 43 gol e 4 assist. Kulenović vanta anche 16 presenze, 6 gol e 5 assist con la maglia della Nazionale under 21 della Croazia.