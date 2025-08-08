Una lunga, lunghissima attesa. Dal mercato di gennaio i tifosi aspettavano una nuova punta centrale ed ecco che adesso è arrivata. Giovanni Simeone - ad ufficialità ormai già arrivata - è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Torino di Baroni. L'attaccante argentino si trasferisce dal Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al primo punto conseguito dal Toro a partire dal mese di febbraio. Per il classe 1995 si parla di un'operazione da 8 milioni di euro complessivi. L'arrivo di Giovanni Simeone in granata porta con sé alcune riflessioni: in primis, l'adattabilità mostrata dal giocatore in contesti molto diversi. Poi va considerata la futuribilità che può avere l'argentino. Infine, il valore economico dell'operazione in relazione alle conseguenze che avrà sull'organico granata.
tor calcio mercato Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Giovanni Simeone
Mercato
Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Giovanni Simeone
Nuovo innesto per il reparto offensivo di Baroni: alcune considerazioni sulla punta argentina