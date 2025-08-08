Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Giovanni Simeone

Una lunga, lunghissima attesa. Dal mercato di gennaio i tifosi aspettavano una nuova punta centrale ed ecco che adesso è arrivata. Giovanni Simeone - ad ufficialità ormai già arrivata - è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Torino di Baroni. L'attaccante argentino si trasferisce dal Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al primo punto conseguito dal Toro a partire dal mese di febbraio. Per il classe 1995 si parla di un'operazione da 8 milioni di euro complessivi. L'arrivo di Giovanni Simeone in granata porta con sé alcune riflessioni: in primis, l'adattabilità mostrata dal giocatore in contesti molto diversi. Poi va considerata la futuribilità che può avere l'argentino. Infine, il valore economico dell'operazione in relazione alle conseguenze che avrà sull'organico granata.