Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Kristjan Asllani

Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino e come sempre vi proponiamo tre riflessioni sul suo approdo in granata. Il centrocampista cresciuto calcisticamente nell'Empoli va a riempire la casella relativa al regista e va a rinforzare il reparto di centrocampo granata, permettendo a Marco Baroni di avere più alternative in mediana. Dopo il passaggio all'Inter, Asllani scende di un livello ma potrebbe essere proprio questo passaggio a farlo definitivamente emergere. Arriva sotto la Mole con una formula consolidata per la coppia Urbano Cairo e Davide Vagnati: prestito con diritto di riscatto (stessa formula di Cyril Ngonge con il Napoli, tanto per intenderci).