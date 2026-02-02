L’Udinese, il Verona e il triplo infortunio al crociato: chi è Enzo Ebosse

"Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore", aveva dichiarato Urbano Cairo nella serata di ieri, domenica 1° febbraio, al termine di Torino-Lecce. Oggi è l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, che chiuderà le porte alle 20:00, e il Toro ha ancora qualcosa di sistemare. Per puntellare ulteriormente la formazione di Baroni, la scelta è ricaduta su un nuovo difensore: Enzo Ebosse. Il Torino è in chiusura con l'Udinese per il difensore camerunense, che potrebbe essere il secondo difensore ad approdare in granata dopo Marianucci. Scopriamo chi è il profilo scelto da Gianluca Petrachi.