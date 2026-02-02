"Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore", aveva dichiarato Urbano Cairo nella serata di ieri, domenica 1° febbraio, al termine di Torino-Lecce. Oggi è l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, che chiuderà le porte alle 20:00, e il Toro ha ancora qualcosa di sistemare. Per puntellare ulteriormente la formazione di Baroni, la scelta è ricaduta su un nuovo difensore: Enzo Ebosse. Il Torino è in chiusura con l'Udinese per il difensore camerunense, che potrebbe essere il secondo difensore ad approdare in granata dopo Marianucci. Scopriamo chi è il profilo scelto da Gianluca Petrachi.
L’Udinese, il Verona e il triplo infortunio al crociato: chi è Enzo Ebosse
Enzo Ebosse, tre anni in Serie A ma poche presenze—
Nato ad Amiens, in Francia, l'11 marzo 1999, Enzo Ebosse cresce nelle giovanili del proprio paese, per poi approdare a sedici anni al Lens. Proprio con la formazione B del Lens, Ebosse mette esperienza e minuti in un campionato competitivo. In prima squadra, però, poco spazio: così il passaggio al Le Mans, con il quale raccoglie 16 presenze in Ligue 2. Da lì il passaggio in prima divisione: dopo un infausto ritorno all'Amiens - caratterizzato da una pesante rottura del crociato che lo tiene fuori 183 giorni -, è con i bianconeri dell'Angers che Ebosse trova minuti in Ligue One, raccogliendo 27 presenze nella stagione 2021/2022. Il 29 luglio 2022 l'Udinese lo acquista per 4 milioni. In Italia Ebosse trova continuità, ma due infortuni lo frenano: due rotture del legamento crociato lo tengono fuori 559 giorni, facendogli perdere oltre 50 partite. Si tratta di una ricaduta, dopo la prima rottura, con l'Amiens, nella stagione 2020/2021. Nella scorsa stagione rientra, ma con l'Udinese trova poco spazio e viene girato in prestito allo Jagiellonia. In Polonia gioca 11 partite, ma al rientro in Italia trova un altro prestito: va all'Hellas Verona. Questa prima parte di stagione non ha visto Enzo Ebosse tra i protagonisti: con la formazione gialloblù soltanto 4 apparizioni in Serie A e 90' in Coppa Italia.
Ebosse al Torino: il profilo del giocatore—
A livello di campo il difensore bianconero (in questa stagione gialloblù) sembra essere il profilo adeguato per il Torino: un giocatore di fisico (185 cm di altezza per 86 kg di peso), mancino (come al Toro serviva da tempo) e in grado di ricoprire diversi ruoli, dal centrale, al braccetto, arrivando fino al terzino. Certo, il minutaggio ottenuto finora in Serie A non fa ben sperare, come sono un campanellino d'allarme i tre infortuni al crociato rimediati negli ultimi tre anni. La speranza è che in granata il nazionale camerunense riesca a trovare la continuità giusta per tornare a fare bene come al suo arrivo in Italia.
