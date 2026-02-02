Toro News
L’Udinese, il Verona e il triplo infortunio al crociato: chi è Enzo Ebosse

Poche presenze in bianconero, il prestito al Verona e ora il granata: scopriamo chi è il difensore scelto da Petrachi
"Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore", aveva dichiarato Urbano Cairo nella serata di ieri, domenica 1° febbraio, al termine di Torino-Lecce. Oggi è l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, che chiuderà le porte alle 20:00, e il Toro ha ancora qualcosa di sistemare. Per puntellare ulteriormente la formazione di Baroni, la scelta è ricaduta su un nuovo difensore: Enzo Ebosse. Il Torino è in chiusura con l'Udinese per il difensore camerunense, che potrebbe essere il secondo difensore ad approdare in granata dopo Marianucci. Scopriamo chi è il profilo scelto da Gianluca Petrachi.

Enzo Ebosse, tre anni in Serie A ma poche presenze

Nato ad Amiens, in Francia, l'11 marzo 1999, Enzo Ebosse cresce nelle giovanili del proprio paese, per poi approdare a sedici anni al Lens. Proprio con la formazione B del Lens, Ebosse mette esperienza e minuti in un campionato competitivo. In prima squadra, però, poco spazio: così il passaggio al Le Mans, con il quale raccoglie 16 presenze in Ligue 2. Da lì il passaggio in prima divisione: dopo un infausto ritorno all'Amiens - caratterizzato da una pesante rottura del crociato che lo tiene fuori 183 giorni -, è con i bianconeri dell'Angers che Ebosse trova minuti in Ligue One, raccogliendo 27 presenze nella stagione 2021/2022. Il 29 luglio 2022 l'Udinese lo acquista per 4 milioni. In Italia Ebosse trova continuità, ma due infortuni lo frenano: due rotture del legamento crociato lo tengono fuori 559 giorni, facendogli perdere oltre 50 partite. Si tratta di una ricaduta, dopo la prima rottura, con l'Amiens, nella stagione 2020/2021. Nella scorsa stagione rientra, ma con l'Udinese trova poco spazio e viene girato in prestito allo Jagiellonia. In Polonia gioca 11 partite, ma al rientro in Italia trova un altro prestito: va all'Hellas Verona. Questa prima parte di stagione non ha visto Enzo Ebosse tra i protagonisti: con la formazione gialloblù soltanto 4 apparizioni in Serie A e 90' in Coppa Italia.

Ebosse al Torino: il profilo del giocatore

A livello di campo il difensore bianconero (in questa stagione gialloblù) sembra essere il profilo adeguato per il Torino: un giocatore di fisico (185 cm di altezza per 86 kg di peso), mancino (come al Toro serviva da tempo) e in grado di ricoprire diversi ruoli, dal centrale, al braccetto, arrivando fino al terzino. Certo, il minutaggio ottenuto finora in Serie A non fa ben sperare, come sono un campanellino d'allarme i tre infortuni al crociato rimediati negli ultimi tre anni. La speranza è che in granata il nazionale camerunense riesca a trovare la continuità giusta per tornare a fare bene come al suo arrivo in Italia.

