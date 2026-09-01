Rolando Mandragora ritorna ufficialmente sotto la Mole. Il centrocampista è stato fortemente voluto da Petrachi e ora è pronto a riabbracciare il Torino e a mettersi a disposizione di Ignazio Abate. Il suo ritorno in granata prende forma proprio nelle ultime ore della sessione estiva, al termine di una trattativa lunga e tutt'altro che semplice con la Fiorentina. L'accordo è arrivato quando il tempo iniziava a stringere, ma il club è riuscito a chiudere l'operazione prima del gong. Ecco come è stato definito l'affare.

Mandragora al Torino, i dettagli dell'operazione

Il centrocampista classe '97 arriverà a Torino domani, ma di fatto ha già completato tutte le formalità da Firenze. Mandragora ha infatti posto la firma sul contratto quadriennale che lo legherà al Toro fino al 2030. L'operazione con la Fiorentina si è conclusa a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro. Adesso il giocatore è atteso in città, dove inizierà ufficialmente la sua seconda avventura in maglia granata. Una volta completati gli ultimi passaggi, Mandragora sarà a disposizione di Ignazio Abate, pronto a inserirsi in un centrocampo che nelle ultime ore di mercato ha cambiato profondamente volto.