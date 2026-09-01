20.30 Nel prepartita ha parlato anche Bakoune del Monza ricordando il suo recente passato con Ignazio Abate

20.25 Sono in campo sia i giocatori del Torino sia quelli del Monza per il tradizionale riscaldamento

20.22 Prima del match intervistato da Italia 1 ha parlato Pietro Comuzzo: qui la sua intervista

20.17 Qui trovate le formazioni ufficiali del match: dentro Luongo e Oristanio dal primo minuto

20.15 Iniziato il riscaldamento: ci sono i portieri del Torino e del Monza

19.59 Ufficiale anche Rolando Mandragora: giornata da quattro ufficialità per il Torino.

19.58 Aggiornamento importante. Il piazzale della Maratona resta sempre blindato: nessuna tensione al momento fuori dallo stadio.

19.56 Ricognizione finita: le squadre rientrano negli spogliatoi per prepararsi alla sfida

19.52 Intanto sul fronte mercato: Patterson e Braganca ufficiali, manca ancora Mandragora

19.48 Squadre in campo per la consueta ricognizione pre-gara.

19.40 C'è grande attesa per la fine del calciomercato: corsa contro il tempo per le ufficialità di Patterson, Mandragora e Braganca. Qui il nostro live mercato.

19.38 Il Torino giocherà la sfida di coppa da dentro o fuori contro il Monza con la terza maglia, quella blu navy.

19.35 Le forze dell'ordine hanno rafforzato la loro presenza nella zona prossima all'ingresso della Maratona. Il gruppo ultras Torino Hooligans è tornato in Maratona nella sfida contro il Milan, ma si temono tensioni con le altre fazioni organizzate.

19.32 Sono arrivati i pullman di Torino e Monza allo stadio "Olimpico-Grande Torino".

19.30 Piazzale della Maratona blindato per l’arrivo dei Torino Hooligans. Timore di tensione con gli alti gruppi della curva

19:00 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Monza, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.