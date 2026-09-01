Daniel Bragança può ufficialmente iniziare la propria avventura in maglia granata. Il centrocampista classe '99 arriva al Toro proprio nell'ultimo giorno di mercato, rinforzando il centrocampo di Ignazio Abate. Bragança può infatti giocare sia in mediana che sulla trequarti, possedendo un'ottima visione di gioco e un buon senso del gol (6 in 14 presenze la scorsa stagione). Ecco tutti i dettagli sull'operazione.

La formula, le cifre e i dettagli dell'affare Bragança

L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive, per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 4 milioni di euro tra la quota fissa e il successivo riscatto. Bragança ha già svolto le visite mediche e apposto la firma sul contratto che lo legherà ai granata., pronto a dare qualità e duttilità a una mediana profondamente rinnovata nelle ultime ore di mercato.