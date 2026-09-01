Ora è tutto ufficialmente confermato: Rolando Mandragora torna ad indossare la maglia del Torino. Il contratto del centrocampista campano è stato regolarmente depositato negli uffici della Lega Serie A, completando l'iter burocratico e rendendo effettivo il suo trasferimento a titolo definitivo dalla Fiorentina. Un vero e proprio ritorno a casa per il classe 1997, che aveva già vestito la maglia granata tra il gennaio del 2021 e il giugno del 2022, lasciando un ottimo ricordo. Con la registrazione del contratto in Lega si chiude positivamente una trattativa condotta con determinazione dalla dirigenza del Torino nell'ultimo giorno di calciomercato. Il giocatore ritrova un ambiente che conosce alla perfezione e una piazza in cui è sempre stato stimato, mentre la società granata si assicura un elemento di garanzia e di comprovata affidabilità per la Serie A. Sbrigate tutte le pratiche formali e con la firma depositata ufficialmente negli elenchi del campionato, Rolando Mandragora si appresta a mettersi subito a disposizione del mister e dei suoi compagni, pronto ad iniziare la sua seconda avventura con la casacca del Toro e a riprendersi le chiavi del centrocampo.