C'è un nuovo esterno in casa Torino. C'è stato oggi un blitz di Petrachi che si è assicurato un acquisto direttamente dalla Premier League. Il Torino ha acquistato dall'Everton il terzino Nathan Patterson. Il classe 2001 va così a rinforzare la batteria di esterni a disposizione di Ignazio Abate, dopo l'arrivo di Belghali e di Niccolò Fortini e la partenza di Marcus Pedersen.

L'Everton aveva pagato lo scozzese 14 milioni, ma il nativo di Glasgow ha trovato poca continuità tra le fila dei Toffees. Patterson ha saltato per infortunio 14 partite nella stagione scorsa tra club e nazionale per problemi muscolari e ha collezionato 10 presenze totali tra campionato e coppe, corrispondenti a 472 minuti disputati. Il 24enne scozzese sbarca ora all'ombra della Mole e in Serie A per iniziare la sua avventura a tinte granata.