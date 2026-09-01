Nathan Patterson è il nuovo esterno del Torino. Scozzese classe 2001, Patterson lascia l’Everton e si prepara alla sua prima esperienza in Italia, dopo essere cresciuto nei Rangers e aver maturato esperienza in Premier League. Un rinforzo per la corsia destra di Ignazio Abate con il club granata che ha definito l’operazione nelle ultime ore di mercato. Di seguito formula del trasferimento, cifre e tutti i dettagli dell’affare che ha portato Patterson sotto la Mole.

Patterson al Torino: i dettagli dell'operazione

Nathan Patterson, esterno scozzese classe 2001, arriva sotto l'ombra della Mole con una formula particolare. L'Everton ha fatto dell'esterno un elemento importante della propria rosa e crede più nella crescita del ragazzo che nella monetizzazione di oggi. Per questo, il trasferimento a titolo definitivo di Patterson dall'Everton al Torino è oneroso e prevede il pagamento di 1 milione di euro, con il club inglese che si assicura un 35% su un'eventuale futura rivendita.