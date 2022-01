Mercato Torino, Vagnati: “Per Zaza non ci sono offerte. In entrata? Vediamo…”

Il direttore dell'area tecnica granata ha parlato così riguardo le ultime ore di calciomercato

Come riportato da Sportface, il direttore dell'area tecnica del Torino, Davide Vagnati ha commentato cosa aspettarsi dalle ultime ore del mercato della squadra granata. La prima domanda riguarda uno dei nomi più chiacchierati in orbita mercato in uscita per il Toro ovvero Simone Zaza. Il dt granata ha di fatto escluso una possibile uscita dell'ex Valencia e si è così espresso così: “Per ora per Zaza non ci sono offerte concrete". Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto Zaza è dunque destinato a rimanere al Torino almeno fino a fine stagione.