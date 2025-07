Milinkovic-Savic, un ritiro da separato in casa: si allunga l’attesa per l’addio

Il ritiro a Prato allo Stelvio di Vanja Milinkovic-Savic ha del paradossole. Il portiere serbo sta attendendo la chiusura della trattativa con il Napoli ma nel frattempo è ancora aggregato alla rosa di Marco Baroni. La parola aggregato è quella più giusta per descrivere la condizione di Milinkovic-Savic. Non si può certo dire che il nazionale serbo sia protagonista del ritiro in Val Venosta. Lo sta vivendo ai margini del gruppo, impiegato il meno possibile, soprattutto per evitare infortuni che possano compromettere il suo passaggio al Napoli di Antonio Conte; ecco quindi il motivo per cui non è mai stato chiamato in causa in attività collettive e anche nella prima amichevole stagionale gli è stato preferito Alberto Paleari.

Milinkovic-Savic rischia di finire il ritiro in granata

Prato allo Stelvio sta rappresentando una lunga attesa per Vanja. L'estremo difensore non si tira indietro quando deve firmare autografi o scattare qualche foto in compagnia di tifosi, però si percepisce la sua impazienza. La sua attuale situazione ricorda quella di Gleison Bremer tre anni or sono. Era l'estate 2022 quando il difensore brasiliano salutò il Torino durante il ritiro di Bad Leonfelden. In questo caso Milinkovic-Savic rischia di dover addirittura terminare il ritiro con i granata. Siamo ormai giunti a mercoledì 23 luglio, la chiusura del periodo in Alto Adige è prevista per sabato 26 con l'amichevole contro la Cremonese. Il tempo corre e Milinkovic-Savic resta, nella condizione di separato in casa, nel Torino in attesa della definizione dell'accordo con il Napoli: questa situazione di stallo naturalmente non facilità né il giocatore né mister Baroni che avrebbe bisogno il prima possibile il portiere titolare per la prossima stagione.