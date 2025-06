Calciomercato, ritorno di fiamma per Doig? Con Baroni ha brillato a Verona

Arrivato a Sassuolo dal Verona nell'inverno del 2024, Doig si è affermato come uno degli uomini più di fiducia di Grosso. Nella scorsa Serie B ha contribuito con grande merito alla vittoria del campionato e alla conseguente promozione del proprio club, rimasto solo un anno nella serie cadetta. In B ha giocato un totale di 2192 minuti spalmati in 29 partite, di cui 25 da titolare. In Italia si è messo in mostra, ma anche in patria l'hanno notato. Per il classe 2002, infatti, è arrivata la prima convocazione nella Nazionale maggiore. Nella sfida contro il Liechtenstein (quella in cui Adams ha fatto tripletta), mister Clarke ha deciso di offrirgli anche l'esordio: il terzino neroverde è subentrato a Robertson al 59'. Una stagione di livello e di soddisfazioni per Doig. L'ex Verona, sia in campionato che in questa più recente esperienza in Nazionale, ha giocato prevalentemente come terzino sinistro in una difesa a 4: ruolo interessante per i granata.

Doig: ritorno di fiamma per i granata?

Il Torino, infatti, in quella posizione si sta assumendo alcuni rischi: Borna Sosa, scanso imprevisti dell'ultimo minuto, non sarà riscattato e tornerà in Olanda. Biraghi, poi, non è sicuro di rimanere in granata: il giocatore è stato chiesto da Vanoli, inoltre il ritorno di Pioli sulla panchina dei viola potrebbe smuovere qualche malinconia. I granata sono in ogni caso alla ricerca di un terzino sinistro: Doig è un giocatore interessante in quel ruolo. A maggior ragione considerati due aspetti: in primis il fatto che Vagnati si fosse già avvicinato a lui ai tempi di Juric, ma il tecnico croato alla fine rifiutò; in secundis il fatto che Baroni conosca già molto bene lo scozzese. Nella stagione 2023/24, Doig è stato allenato proprio da Baroni al Verona. Lo scozzese sarebbe un profilo interessante per tutti questi aspetti e anche per la grande duttilità che ha mostrato sulla fascia sinistra, rendendosi valido sia in fase difensiva che in fase offensiva. Tuttavia, il Torino non è l'unica squadra ad essere su di lui. Anche la Juventus ha messo uno sguardo sul giocatore. Ma soprattutto, c'è il forte interesse del Celtic: con Greg Taylor pronto a passare al Paok di Salonicco, il club di Glasgow avrà bisogno di un sostituto di Tierney. Inoltre, il ritorno in patria attira sempre. Per il Torino sarebbe una pedina utile e anche ad un prezzo accessibile. Transfermarkt lo valuta 5 milioni: la cifra non dovrebbe essere troppo lontana dalla realtà.