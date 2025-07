Calciomercato Torino, Diouf non è più disponibile per il post-Savic: andrà al Nizza

Sembrava il primo profilo valutato da Vagnati e dal suo team in caso di un'eventuale partenza di Milinkovic-Savic. Invece, ora, non sembra più una strada percorribile. Yehvann Diouf è in uscita dallo Stade Reims, recentemente retrocesso in Ligue 2. Il portiere francese, di Montreuil, ma della Nazionale senegalese, si è confermato in quest'ultima stagione nella massima serie transalpina come uno dei migliori prospetti. Classe 1999, con i 7 clean sheet e il 73% di parate ha attirato su di sé le attenzioni di vari club. Su tutti Nizza, Lens e dall'Italia il Torino. I granata sembravano aver individuato in lui il sostituto perfetto, qualora si fosse attuata la trattativa che avrebbe portato il portiere serbo al Napoli. Tuttavia, nella notte il Nizza ha raggiunto un accordo con lo Stade Reims per il trasferimento del giocatore. Superato quindi il Torino, con il portiere senegalese che rimarrà in Francia, pronto ad approdare in Costa Azzurra. I granata cercano alternative. A riportarlo è Benjamin Quarez, di Le Parisien.