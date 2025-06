Calciomercato Torino, Oristanio nella lista obiettivi: profilo che piace a Baroni

Il Torino mette nel mirino anche Gaetano Oristanio del Venezia

L'ultimo nome ad essere entrato nell'elenco degli obiettivi di Davide Vagnati - secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà - è quello di Gaetano Oristanio. Il trequartista classe 2002 è stato uno dei migliori giocatori del Venezia nell'ultimo campionato di Serie A e difficilmente resterà ancora in laguna dopo la retrocessione arrivata a fine maggio. Oristanio si è messo molto in mostra soprattutto per una caratteristica in particolare: quella del dribbling. L'ex Inter è infatti risultato essere uno dei primi in Serie A per qualità nei dribbling e, come evidenziato dai dati raccolti da Sofascore, ha completato 1,49 dribbling a partita in media. Si tratta di un valore non banale e che potrebbe certamente far comodo ad una squadra come il Toro che ha pochi specialisti in questo fondamentale.