Olusesi in panchina per Tottenham-City: operazione bloccata o solo rimandata?

Le parole del presidente granata al termine della sfida tra Torino e Lecce (vinta dai granata 1-0) hanno alimentato le speranze anche su trattative che sembravano concluse. "Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore”, ha riacceso Urbano Cairo. Certo, bisogna vedere a che profilo, in particolare, faccia riferimento il patron granata. Di nomi ne sono girati tanti, da Olusesi, a Jappert, a Ranieri... e si potrebbe andare avanti. Proprio sul primo, però, forse arrivano messaggi anche dall'Inghilterra, che vanno nella direzione opposta...

Olusesi convocato: nessuna possibilità?

Fino a venerdì sera vi raccontavamo di una trattativa praticamente già conclusa: il 2007 del Tottenham aveva già svolto le visite mediche e si preparava per la partenza in direzione Torino. Tuttavia, nella giornata di ieri la situazione è cambiata: saltata la trattativa che avrebbe portato Callum Olusesi in granata. Da lì i tanti dubbi, le domande e le possibilità, aperte o chiuse, che la trattativa si potesse riprendere. Domenica, però, è giornata di partite: alle 17:30 è cominciata Tottenham-Manchester City, gara valevole per la 24° giornata di Premier League. La notizia è che tra i giocatori convocati da Thomas Frank figura anche Callum Olusesi. A questo punto la trattativa è bloccata definitivamente? Ultime ventiquattr'ore di mercato e lo scopriremo.