Panchina Toro: Vanoli bloccato. Resiste Italiano, ma c’è il Bologna

Vanoli in pole: domenica la finale playoff col Venezia

Il grande favorito per la panchina resta Paolo Vanoli, autore di una stagione di alto livello con il Venezia. I granata si sono mossi da tempo per l'ex Spartak Mosca, bloccato ormai da mesi ma ancora impegnato con i lagunari. Il tecnico non si libererà prima di domenica, dato il doppio impegno nella finale playoff per conquistare la promozione in Serie A: giovedì il Venezia sarà ospite della Cremonese, domenica sera si giocherà la gara di ritorno in laguna. Se nel frattempo non ci fossero sviluppi sul fronte Italiano, al momento più vicino al Bologna, a partire dalla prossima settimana il Toro potrebbe quindi accelerare per definire l'arrivo di Vanoli. Il tecnico ha una doppia clausola per liberarsi dal Venezia: 500 mila euro se i lagunari resteranno in B, un milione in caso di promozione. Sullo sfondo c’è il Cagliari, che sta cercando di capire i margini di manovra per Vanoli nel caso il Toro non dovesse affondare il colpo. Discorsi che entreranno nel vivo nei prossimi giorni, quando i granata sapranno se la prossima stagione saranno impegnati anche in Europa.