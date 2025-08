Primavera, Djalò firma con il Mafra: giocherà in terza divisione portoghese

Arrivato a parametro zero dalla seconda squadra del Porto nell'ottobre dello scorso anno, Ussumane Djalò in questa stagione è stato a disposizione di Tufano prima e di Fioratti poi nella Primavera granata. Con 25 presenze stagionali e una sola rete, il club granata aveva deciso di non puntare sul centrocampista portoghese, il cui contratto è quindi scaduto. Con la firma per il Mafra, Djalò ha trovato una nuova sistemazione: nella prossima stagione il classe 2005 ex Southampton e Benfica giocherà in terza divisione portoghese.