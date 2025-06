Ricci e Milinkovic-Savic, il punto: aspettano il Milan o il ritiro con il Torino?

La situazione in uscita sui due uomini mercato granata è in stand-by

Davide Bonsignore Redattore 17 giugno - 12:41

Il mercato in uscita del Toro sembrava dovesse cominciare molto presto. Invece, così non è stato. I due uomini mercato di cui si è tanto discusso già da prima dell'apertura straordinaria del calciomercato in occasione del mondiale per club, al momento, fanno ancora parte dell'organico granata. Si tratta di Samuele Ricci e Vanja Milinkovic-Savic. Su di loro le forti attenzioni di club importanti che sembravano in procinto di accelerare per due tra i migliori profili del Torino. Tuttavia, non c'è stata alcuna mossa repentina e, se le cose non si smuovono a breve, Ricci e Savic potrebbero trovarsi al Filadelfia quando, l'8 luglio, comincerà la preparazione estiva dei granata sotto la guida di Marco Baroni.

Milinkovic-Savic attende: tutto dipende da Maignan e Svilar — Il portiere serbo ha fatto il vero e proprio salto di qualità della propria carriera in questa stagione. Affermandosi come uno dei migliori portieri della massima serie italiana, Milinkovic-Savic ha attirato su di sé le attenzioni di club importanti. Su tutti, il Milan. Con le varie voci che si sono susseguite nella finestra dei primi giorni di giugno riguardo a una possibile partenza di Mike Maignan verso l'estero, il club rossonero si è mosso in anticipo e ha messo nel mirino due profili, come papabili sostituti del francese: uno è il portiere granata, l'altro quello giallorosso, Svilar. In questo primo campo, dunque, la permanenza del serbo a Torino dipende tanto da quello che farà Maignan. Tuttavia, anche qualora i rossoneri dovessero decidere, a seguito di una partenza del francese, di virare sull'estremo difensore della Roma, il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe comunque essere lontano dal capoluogo piemontese. A quel punto sarebbe il club capitolino ad aver bisogno di un nuovo portiere: allora potrebbero essere le attenzioni dei giallorossi a rivolgersi sul portiere granata. La Roma si aggiudicherebbe un portiere di ottimo livello ad una cifra inferiore a quella di vendita di Svilar. Su Milinkovic-Savic, infatti, va ricordato che vige una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro. Il prezzo minimo per un'eventuale trattativa legata a Svilar, invece, sarebbe verosimilmente superiore. Discorso simile vale per Maignan.

Ricci conteso tra le milanesi: ma chi fa prima? — Prima ancora di Milinkovic-Savic, l'uomo mercato più atteso è Samuele Ricci. Il classe 2001 ha attirato attenzioni importanti già a gennaio, quando Milan e Inter hanno iniziato a contendersene il vantaggio in attesa proprio della sessione estiva. Con l'apertura del mercato ad inizio giugno, la partenza (effettivamente verificatasi) di Reijnders sembrava dovesse aprire le porte al Milan per acquistare il numero 28 del Torino. Così non è stato. Negli ultimi giorni i rossoneri si sono avvicinati ad altri profili in mezzo al campo, a partire da Modric, Xhaka e arrivando al più recente Javi Guerra. Insomma, la sola cessione dell'olandese al Manchester City non sembra sufficiente per aprire una trattativa per Samuele Ricci. Dell'Inter, negli ultimi giorni, nessuna traccia. Se da un punto di vista prettamente di campo quelle legate a Milinkovic-Savic e Ricci sono ottime notizie per il Torino, dall'altra parte si parla di cifre molto importanti (intorno ai 50 milioni per tutti e due), senza le quali per i granata può diventare complicato fare un valido e solido mercato in entrata. Si attendono ulteriori sviluppi, ma al momento le due situazioni sembrano in stand-by. Non si esclude del tutto, a questo punto, che entrambi i giocatori possano essere presenti al Filadelfia quando l'8 luglio inizierà effettivamente l'esperienza di Marco Baroni in granata.