Sanabria-Cremonese, visite terminate: “Sono contento, voglio mettermi in gioco”

Tutto pronto per il passaggio di Antonio Sanabria dal Torino alla Cremonese. L'attaccante paraguaiano dopo tre stagioni e mezza è pronto a voltare pagina e trovare una nuova avventura in Italia: per lui il trasferimento in Lombardia significa anche ritrovare mister Davide Nicola, che già lo ha allenato al Genoa e al Torino. Trattativa da tre milioni di euro circa che in dirittura d'arrivo, con Sanabria che ha terminato le visite mediche. Queste le sue prime parole: "Sono contento di essere qui, ho tanta voglia di mettermi in gioco e far vedere chi sono. Contro il Milan? Ce la giocheremo. Non vedo l'ora di iniziare, conoscere i miei compagni e mettermi a disposizione del mister".