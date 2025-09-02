Sazonov rimane al Torino: salta il passaggio al Getafe, il futuro è incerto

Nella serata del 1° settembre è definitivamente saltato il trasferimento di Saba Sazonov al Getafe CF , malgrado l’affare sembrasse ormai in dirittura d’arrivo. La trattativa aveva già superato le fasi preliminari: il giocatore aveva effettuato le visite mediche e la cessione di Uche era stata formalizzata, liberando spazio nella rosa spagnola. Tuttavia, a complicare l’operazione è stata la gestione della documentazione, che non è riuscita a completarsi entro i termini stabiliti dalla chiusura del mercato.

Torino, quale futuro per Sazonov?

La dinamica dell’ultimo giorno è stata concitata: il Getafe, nel tentativo di completare più operazioni possibili, ha registrato sette nuovi acquisti negli ultimi trenta minuti. In questo contesto frenetico, la pratica di Sazonov non è stata perfezionata, lasciando il giocatore a sorpresa senza squadra all’estero. Per il Torino, si tratta di una situazione delicata. Sazonov - giocatore reduce da una rottura del crociato e da un problema al menisco rimediato in estate che gli ha fatto saltare quasi tutta la preparazione - rientra in rosa, ma è molto probabile che oggi non sarà reinserito in lista: l’ingresso di Asllani e altre operazioni estive hanno già occupato spazi e slot utili per la lista dei 25 giocatori da consegnare alla Lega Serie A. La società granata dovrà quindi valutare rapidamente le alternative per il futuro del difensore: la speranza è trovare una sistemazione nei mercati ancora aperti o eventualmente arrivare a una risoluzione del contratto che possa permettere al giocatore di cercare squadra da svincolato.