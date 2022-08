Sirigu al Napoli, Nkoulou-Belotti svincolati: la strana estate degli ex senatori

Il destino di alcuni ex giocatori granata: il portiere firma un anno di contratto con il club campano

La nuova stagione della Serie A 2022/2023 è ormai alle porte - nel weekend ci sarà la prima giornata - e alcuni volti molto noti per il mondo Torino stanno vivendo un'estate particolare. Parliamo di Salvatore Sirigu, Nicolas Nkoulou e Andrea Belotti, tre giocatori che sono stati dei veri e propri senatori della squadra granata ma che rappresentano ormai il passato. Per tutti loro è un'estate da parametri zero, non avendo alcun contratto in corso di validità. Ecco alcuni aggiornamenti sulle loro situazioni.

Sirigu, un anno di contratto col Napoli di Spalletti

L'ex portiere granata e campione d'Europa ad Euro2020 Salvatore Sirigu sarà un nuovo giocatore del Napoli: dopo 4 stagioni al Torino e una stagione al Genoa, per Sirigu comincerà una nuova avventura in un'altra squadra d'Italia, così da rimanere in Serie A. Aveva un solo anno di contratto il portiere sardo, e dopo la retrocessione non ha prolungato. Dopo quasi due mesi da svincolato, Sirigu ha trovato un accordo con il club di De Laurentiis che ha potuto acquistarlo a parametro zero, con un contratto che lo legherà in azzurro per la prossima stagione, con l'opzione di un eventuale rinnovo. L'ex granata svolgerà oggi le visite mediche e sarà a disposizione di Spalletti già per la prima di campionato. Il Torino rivedrà, dunque, il suo ex portiere nell'8^ giornata di Serie A, nella trasferta al Diego Armando Maradona. Sirigu, tuttavia, non farà più il portiere titolare: approda a Napoli per fare il secondo, a 35 anni e mezzo.

Alla ricerca di una squadra: Belotti e Nkoulou ancora svincolati

Se per Salvatore Sirigu è già arrivato il lieto fine con una nuova squadra per la nuova stagione, altri ex giocatori granata sono ancora alla ricerca di una destinazione: tra questi, l'ex difensore Nicolas Nkoulou e l'ex attaccante e capitano Andrea Belotti. Dopo 4 stagioni con la maglia del Torino e un anno di campionato inglese con il Watford, passato ben più fuori che dentro al campo (le presenze sono state solo tre), l'ex difensore granata è attualmente ancora sul mercato. Dovrà scegliere con cura la sua prossima destinazione in modo da rilanciare una carriera che sembra in fase calante. In quanto ad Andrea Belotti, l'ex capitano granata è da giorni dato ad un passo dall'accordo con la Roma di Mourinho dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto che lo legava al Torino. Al momento le possibilità di poter rivedere Belotti in Serie A sembrano alte: secondo molte indiscrezioni, per il Gallo sarebbe pronto un contratto triennale, ma non avrebbe il posto da titolare garantito, in quanto dovrebbe fare i conti con la presenza di Tammy Abraham.