Non è ancora finita la storia che avrebbe portato João Pedro Tchoca dal Corinthians al Torino. O meglio, è finita sportivamente, ma forse non legalmente. Per il difensore brasiliano si parlava di una trattativa già conclusa, con il giocatore che era già arrivato in Italia e aveva già svolto le visite mediche. Proprio dopo questa fase, alcune problematiche riscontrate nel corso delle visite di routine hanno portato il club granata a sospendere la trattativa, con conseguente rientro in Brasile da parte del giocatore. Da questo, si arriva al seguente comunicato della OTB Sports, l'agenzia che segue João Pedro Tchoca, che sostiene la mancanza di rispetto, professionalità e fondamento delle valutazioni fatte dal reparto medico del Torino. L'agenzia si riserva anche la possibilità di agire in giudizio a riguardo. Di seguito il comunicato ufficiale.
Tchoca, parla l’agenzia: “Problemi poco credibili, potremo agire per vie legali”
"OTB Sports comunica che l'atleta João Pedro Tchoca riprenderà la sua normale routine di allenamento allo Sport Club Corinthians questo lunedì, 2 febbraio.
L'atleta era vicino al trasferimento al Torino, ma la trattativa è saltata dopo un parere del reparto medico del club italiano. Parere questo piuttosto astratto e basato su un esercizio di futurologia poco credibile, anche per la scienza moderna. Oltre a respingere con forza il parere del reparto medico del Torino, OTB ha segnalato al SCCP che il club dispone di sufficienti risorse per un'eventuale azione legale presso la FIFA per il risarcimento dei danni, se la dirigenza del Corinthians lo riterrà opportuno.
Va sottolineato che il ripudio non riguarda in alcun modo anche il reparto calcio del Torino, al quale esprimiamo il nostro profondo rispetto e ammirazione per il modo professionale e anche umano con cui il competente direttore Gianluca Petrachi ha trattato la situazione Tchoca.
Infine, l'OTB conferma che, tornando in attività lunedì, João Pedro Tchoca sarà il nuovo proprietario della maglia 4 del Corinthians per il resto della stagione.
Questo è tutto per il momento,
OTB SPORT"
