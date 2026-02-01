Tchoca, parla l’agenzia: “Problemi poco credibili, potremo agire per vie legali”

Non è ancora finita la storia che avrebbe portato João Pedro Tchoca dal Corinthians al Torino. O meglio, è finita sportivamente, ma forse non legalmente. Per il difensore brasiliano si parlava di una trattativa già conclusa, con il giocatore che era già arrivato in Italia e aveva già svolto le visite mediche. Proprio dopo questa fase, alcune problematiche riscontrate nel corso delle visite di routine hanno portato il club granata a sospendere la trattativa, con conseguente rientro in Brasile da parte del giocatore. Da questo, si arriva al seguente comunicato della OTB Sports, l'agenzia che segue João Pedro Tchoca, che sostiene la mancanza di rispetto, professionalità e fondamento delle valutazioni fatte dal reparto medico del Torino. L'agenzia si riserva anche la possibilità di agire in giudizio a riguardo. Di seguito il comunicato ufficiale.