Torino 2025/2026: il tabellone DEFINITIVO del mercato estivo

Il calciomercato del Torino si è concluso con l'arrivo del laterale difensivo sinistro Niels Nkounkou dall'Eintracht Francoforte; è arrivato con la classica forma del prestito con diritto di riscatto (500mila euro per il prestito, diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro). Nei giorni scorsi era stato invece ufficializzato Kristjan Asllani: 1,5 milioni per il prestito dall'Inter più 12 milioni per il riscatto. Il mercato del Torino è stato contraddistinto dagli arrivi a titolo definitivo di Franco Israel, di Zakaria Aboukhal e di Tino Anjorin. Cyril Ngonge è stato preso in prestito con diritto di riscatto, mentre per Giovanni Simeone ci sarà l'obbligo di riscatto.
Nelle ultime ore ha salutato Antonio Sanabria, che è passato alla Cremonese e si è già sbloccato con la nuova maglia; per lui un saluto al Torino dopo quattro anni di militanza. Hanno trovato una squadra in prestito anche Aaron Ciammaglichella e Come Bianay Balcot, rispettivamente alla Juve Stabia e alla Ternana.
