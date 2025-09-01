Torino 2025/2026: il tabellone DEFINITIVO del mercato estivo

Il calciomercato del Torino si è concluso con l'arrivo del laterale difensivo sinistro Niels Nkounkou dall'Eintracht Francoforte; è arrivato con la classica forma del prestito con diritto di riscatto (500mila euro per il prestito, diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro). Nei giorni scorsi era stato invece ufficializzato Kristjan Asllani: 1,5 milioni per il prestito dall'Inter più 12 milioni per il riscatto. Il mercato del Torino è stato contraddistinto dagli arrivi a titolo definitivo di Franco Israel, di Zakaria Aboukhal e di Tino Anjorin. Cyril Ngonge è stato preso in prestito con diritto di riscatto, mentre per Giovanni Simeone ci sarà l'obbligo di riscatto.