Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale

La settimana del Torino è stata contraddistinta da due grosse operazioni. La prima ha riguardato la cessione a titolo definitivo al Milan del Nazionale italiano Samuele Ricci (cifra complessiva vicina ai 25 milioni), la seconda l'acquisto dall'Empoli del centrocampista Tino Anjorin (cifra totale dell'accordo sui 4.5 milioni). La sessione estiva di mercato del Torino si era invece aperta con due riscatti: uno obbligatorio per il raggiungimento della salvezza, l'altro per una cifra molto modesta. Marcus Pedersen è stato riscattato automaticamente dal Torino per 3,5 milioni di euro, mentre Cristiano Biraghi è stato riscattato per 100mila euro dalla Fiorentina. Biraghi giocherà dunque nel Torino 2025/2026, quello targato Marco Baroni. Non ci saranno più: Borna Sosa ed Elijf Elmas per i quali non è stato esercitato il riscatto, così come Amine Salama. Ha concluso il proprio soggiorno in granata Karol Linetty, il cui contratto è scaduto ufficialmente il 30 giugno 2025, così come quello di Yann Karamoh. Inoltre, Demba Seck e Alessandro Dellavalle sono subito partiti per nuovi prestiti. Oltre a queste operazioni, sono rientrati dai prestiti una luna serie di giocatori in tutti i reparti. In uscita potrebbe essere Saul Coco (forti le sirene del Bahrein), prossimo all'entrata Ardian Ismajli, ex difensore dell'Empoli. Anche Cyril Ngonge potrebbe vestire il granata.