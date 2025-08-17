Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale al 17 agosto

Si entra nelle ultime due settimane di calciomercato e il Torino è ancora attivo sia in entrata, sia in uscita. Il club granata cerca sicuramente un terzino sinistro, poi un regista di centrocampo e/o un esterno offensivo, in base alla direzione che prenderà Baroni in quanto a modulo di gioco. In uscita rimane Tonny Sanabria, ma c'è da decidere il futuro anche di alcuni giovani come Ali Dembele, Aaron Ciammaglichella e Sergiu Perciun. Ecco il consueto punto della situazione settimanale.