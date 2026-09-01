Nella lunga e impegnativa giornata di mercato, l'ultima di questa sessione estiva, tra i nomi dati in partenza c'era quello di Zakaria Abouklhal. L'ex Tolosa sembrava promesso sposo dell'Auxerre, poi c'era stato un deciso inserimento del Genoa. Nonostante le tantissime voci il giocatore è in panchina nel match di Coppa Italia contro il Monza. Per il giocatore non si deve escludere la pista Turchia. Il mercato lì finisce il 3 settembre. Al momento della lettura delle formazioni è stato fischiato dai tifosi.

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Zakaria Aboukhlal of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)