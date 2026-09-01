Il giocatore era vicino prima all'Auxerre e poi al Genoa. Tuttavia è in panchina con il Monza nel turno di Coppa Italia
Nella lunga e impegnativa giornata di mercato, l'ultima di questa sessione estiva, tra i nomi dati in partenza c'era quello di Zakaria Abouklhal. L'ex Tolosa sembrava promesso sposo dell'Auxerre, poi c'era stato un deciso inserimento del Genoa. Nonostante le tantissime voci il giocatore è in panchina nel match di Coppa Italia contro il Monza. Per il giocatore non si deve escludere la pista Turchia. Il mercato lì finisce il 3 settembre. Al momento della lettura delle formazioni è stato fischiato dai tifosi.
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