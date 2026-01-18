Torino, calciomercato invernale 2025/2026: il tabellone aggiornato

In queste prime due settimane abbondanti di calciomercato, il primo della seconda gestione Gianluca Petrachi, c'è poco da segnalare sia in chiave entrate (ancora nessuna) sia in chiave uscite (ancora nessuna). Le operazioni verranno fatte, lo ha ribadito anche Petrachi prima del match di Coppa Italia contro la Roma, però al momento è ancora tutto fermo. Si sta aspettando a cedere per recuperare dei posti in rosa e poi si penserà a integrare le uscite. Da segnalare soltanto un paio di cambiamenti per i prestiti granata: Francesco Dell'Aquila dall'Arezzo in prestito passa al Pontedera in prestito, sempre in Serie C e sempre nel girone B, mentre Come Bianay Balcot sale di categoria e dal prestito alla Ternana in Serie C avanza al Mantova in Serie B, sempre in prestito.