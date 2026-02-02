Torino, calciomercato invernale 2025/2026: il tabellone definitivo

È arrivato il gong su questa sessione di calciomercato invernale del Torino. Tanto lavoro per il DS Gianluca Petrachi, che ha dovuto fare i conti con le scelte estive e provare a cambiare parte della squadra con dei nuovi movimenti sia in entrata che in uscita. Nella giornata di oggi sono arrivati altri innesti e anche degli addii da parte del direttore sportivo sia sul piano delle uscite che su quello delle entrate. Hanno infatti già salutato il Toro anche degli elementi come Ngonge e Asllani che erano arrivati da pochi mesi all'ombra della Mole. Entrate che non riguardano solo la prima squadra granata, ma anche della Primavera.