È arrivato il gong su questa sessione di calciomercato invernale del Torino. Tanto lavoro per il DS Gianluca Petrachi, che ha dovuto fare i conti con le scelte estive e provare a cambiare parte della squadra con dei nuovi movimenti sia in entrata che in uscita. Nella giornata di oggi sono arrivati altri innesti e anche degli addii da parte del direttore sportivo sia sul piano delle uscite che su quello delle entrate. Hanno infatti già salutato il Toro anche degli elementi come Ngonge e Asllani che erano arrivati da pochi mesi all'ombra della Mole. Entrate che non riguardano solo la prima squadra granata, ma anche della Primavera.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor calcio mercato Torino, calciomercato invernale 2025/2026: il tabellone definitivo
mercato
Torino, calciomercato invernale 2025/2026: il tabellone definitivo
La rosa definitiva del Torino dopo la conclusione del mercato di gennaio e tutti i movimenti in entrata o in uscita
Torino: il tabellone definitivo del calciomercato granata—
ACQUISTI: Rafael Obrador, Matteo Prati, Enzo Ebosse, Sandro Kulenovic, Luca Marianucci
CESSIONI: Adam Masina, Alì Dembelé, Cyril Ngonge, Kristjan Asllani, Mihai Popa
La rosa completa del Toro—
PORTIERI: Franco Israel, Alberto Paleari, Lapo Siviero.
DIFENSORI: Saul Coco, Perr Schuurs, Guillermo Maripan, Saba Sazonov, Cristiano Biraghi, Valentino Lazaro, Marcus Pedersen, Ardian Ismajli, Niels Nkounkou, Enzo Ebosse, Rafael Obrador.
CENTROCAMPISTI: Adrien Tameze, Ivan Ilic, Cesare Casadei, Gvidas Gineitis, Emirhan Ilkhan, Nikola Vlasic, Sergiu Perciun, Tino Anjorin, Matteo Prati.
ATTACCANTI: Alieu Njie, Zanos Savva, Zakaria Aboukhlal, Ché Adams, Duvan Zapata, Tommaso Gabellini, Giovanni Simeone, Sandro Kulenovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA