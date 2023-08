Torino, chi è Malinovskyi: obiettivo per la trequarti, un mancino al fulmicotone

Torino, la carriera di Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi è nato a Zytomyr (Ucraina) il 4 maggio 1993 e ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dello Shakthar Donetsk, per poi spostarsi al Sevastopol e allo Zorja, in prestito. La sua crescita tecnica ha spinto molte squadre europee a interessarsi di lui, ma il Genk ha anticipato tutti, prelevando il trequartista ucraino nel 2016. Nel massimo campionato belga Malinovskyi ha confermato le sue doti tecniche, raccogliendo in quattro stagioni 135 presenze e 30 reti. Così a puntare su di lui è stata l’Atalanta nell'estate del 2019 Dopo il suo esordio in Serie A, avvenuto il 25 agosto del 2019, a Bergamo vive annate da protagonista, esaltandosi nel sistema di gioco di Gasperini (come noto, il maestro di Ivan Juric: un punto a favore per la sua rapida adattabilità in caso di arrivo al Toro) e centrando la doppia cifra in Serie A nel 2020-2021 e nel 2021-2022. Poi qualcosa va storto, il feeling con Gasperini si deteriora e l'avventura a Bergamo termina a gennaio del 2023, quando passa all'Olympique Marsiglia in prestito con riscatto obbligatorio a 10 milioni in caso di salvezza. Con la maglia dell'OM Malinovskyi è sceso in campo in 20 partite di Ligue 1 con un gol. Ai dati riguardanti la sua carriera calcistica vanno anche aggiunte le gare disputate con la maglia dell’Ucraina. Da molti anni Ruslan è un punto fermo della nazionale del paese oggi martoriato da un anno e mezzo di guerra. Sono 55 le presenze raccolte in maglia gialloblù, con 7 reti a corredo.