Torino, chi verrà riscattato in estate? Da Elmas a Pedersen: la situazione

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 08:28)

I PRESTITI — Il Torino ha cinque giocatori in rosa in prestito, quale il loro futuro? Per qualcuno è già scritto, per altri da decifrare. Parliamo di Elmas, Pedersen, Biraghi, Borna Sosa e Salama. Situazioni differenti per formule, prezzi e questioni tecniche. Con la finestra di mercato estiva che si aprirà a giugno, serve ormai accelerar con i ragionamenti per le decisioni da prendere, così da essere reattivi sul mercato.

Ecco dunque la situazione dei cinque giocatori.

ELMAS Cominciamo con la situazione più spinosa, quella di Elmas. Il futuro del macedone in granata è il meno sicuro di tutti. Il diritto di riscatto è fissato a 17 milioni, una cifra molto alta per il Toro che a gennaio non era nemmeno riuscito a monetizzare dalla cessione di Ilic. Per questo motivo andrà capito a giugno quale budget potrà mettere a disposizione il club. Poi servirà capire anche la volontà del ragazzo di rimanere in granata. Se Elmas dovesse voler rimanere al Torino, allora, la società dovrà sborsare la cifra pattuita a gennaio o provare a trattare. Pare comunque difficile abbassare quel prezzo, visto che con le prestazioni attuali del macedone quella cifra è persino bassa: 4 gol in 8 partite sono numeri importanti per un esterno offensivo. Insomma, la situazione è complicata.

PEDERSEN Il futuro di Pedersen sarà in granata o quanto meno, il Torino dovrà acquistare il 100% del suo cartellino. Arrivato dal Feyenoord in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza, ormai è dunque sicuro che il norvegese vestirà la maglia granata anche la prossima stagione. Il costo del cartellino sarà di 3.5 milioni, cifra che i granata dovranno sborsare a inizio giugno quando aprirà il mercato. Rimane da capire se poi sarà ancora al Toro il suo futuro o se verrà rivenduto subito.

BIRAGHI Il suo riscatto dalla Fiorentina pare abbastanza certo in questo momento. Non solo si è ambientato da subito bene, ma il costo del cartellino di Biraghi è anche contenuto: al Torino baserà appena un milione di euro per assicurarsi il terzino ex Viola. A quel punto il ragazzo firmerà un contratto fino al 2027 con i granata.

BORNA SOSA In questo momento è difficile immaginarsi un futuro a Torino per Borna Sosa. Il terzino croato non ha convinto fin qui e il prezzo del riscatto dall'Ajax è anche abbastanza elevato. In estate, infatti, il diritto di riscatto era stato fissato sui 7 milioni di euro. Parliamo di un prezzo troppo elevato per un ragazzo che non ha convinto in pieno, per questo motivo finita la stagione è quasi certo che tornerà ad Amsterdam.

SALAMA Zero presenze, un infortunio nell'amichevole contro l'Asti e un futuro certo: il Torino non riscatterà Salama. Il franco-marocchino era arrivato con il diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Il suo futuro è certo. Il ragazzo non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra, ma prima dell'infortunio non era stato comunque mai schierato da Vanoli.