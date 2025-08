Torino, Ciammaglichella piace al Venezia. Riflessioni in corso

Il futuro di Aaron Ciammaglichella è un nodo da sciogliere. Ormai è risaputo, ma resta una delle questioni a cui il Torino dovrà per forza mettere mano nelle prossime settimane. Le pretendenti non mancano, l'ultima in ordine di tempo è il Venezia. C'è un però. La priorità è mettere nero su bianco quale sarà il futuro in granata del canterano classe 2005, in scadenza di contratto a giugno. Da qui, la strada da percorrere. Ma andiamo con ordine.

Ciammaglichella è uno dei giocatori cresciuti in granata che più si è messo in luce nel percorso all'interno del Settore giovanile. Nella stagione 2024-2025, dopo aver bruciato per anni le tappe, Ciammaglichella è entrato a tempo pieno tra i professionisti. I primi sei mesi li ha passati nella sua Torino, mettendosi a disposizione di Paolo Vanoli ma senza trovare spazio in partita al di là del gettone d'esordio in Serie A. Nella sessione invernale di mercato la scelta di partire per fare esperienza, direzione Ternana in Serie C (7 presenze e 1 gol complessivamente). Rientrato a Torino, il futuro è tornato d'attualità. Le strade sono diverse e c'è chi spunta per proporsi: il Venezia.

Calciomercato, il Venezia una possibilità per Ciammaglichella. Il rinnovo è decisivo

Il club lagunare, retrocesso in Serie B, sta costruendo la nuova stagione in cadetteria. Torino e Venezia si sono già strette la mano anche nel recente passato per giovani Primavera, come fu per Dembelé, e hanno avuto a che fare negli ultimi tempi per l'interessamento granata a Oristanio. Ora è il Venezia ad aver messo gli occhi però su un granata, Ciammaglichella, profilo che piace in ottica futura. In attesa di capire come e con quanta decisione si muoverà il club lagunare, la palla passa al Torino e a Ciammaglichella, ognuno alla prese con le proprie esigenze. Il punto focale è il rinnovo di contratto. Nel caso in cui Aaron proseguisse il sodalizio granata, allora Venezia resterebbe una pista sicuramente appetibile per un prestito in Serie B, con il salto di categoria rispetto all'ultima stagione. Senza rinnovo, la situazione cambia: il prestito non sarebbe più un'opzione e a quel punto il club valuterebbe una cessione a titolo definitivo per evitare una perdita a zero. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, la partita è aperta.