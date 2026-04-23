Sarà Maurizio Mariani il direttore di gara di Torino-Inter, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. In generale i precedenti si dimostrano equilibrati: con lui, per i granata 13 vittorie e altrettante sconfitte e soli due pareggi. Tre i rossi diretti, più due derivanti da doppia ammonizione. Se però si considerano gli ultimi cinque incontri, lo scenario si fa negativo. Il Toro ne ha vinto uno solo e persi quattro, e una delle sconfitte è avvenuta nell'unico match sotto la direzione di Mariani nella stagione corrente, quello perso in trasferta il 30 novembre contro il Lecce per 2-1. Vediamo gli ultimi precedenti andando a ritroso.

L’ultimo incontro

Il Lecce ottenne la sua prima vittoria casalinga stagionale battendo il Torino di Baroni proprio sotto la direzione di Mariani. Nel primo tempo passò in vantaggio con un gol di testa di Coulibaly su corner di Berisha, poi raddoppiò con Banda su assist dello stesso Berisha. Il Torino accorciò le distanze al 57’ grazie a una deviazione di Tiago Gabriel su tiro di Ché Adams. Nel finale la partita si accese: all’83’ Coco venne ammonito per un intervento in scivolata su Kaba. All’86’ arrivò l’episodio decisivo, con un calcio di rigore assegnato correttamente al Torino dopo revisione al VAR per un contatto tra Tete Morente e Coco in area. Asllani si presentò sul dischetto, ma Falcone parò il tiro, mantenendo il vantaggio del Lecce. Nel finale fu ammonito anche Ngonge per un fallo su Sottil. La partita si chiuse così con la vittoria del Lecce, in un arbitraggio nel complesso lineare.

I precedenti con il Napoli

La scorsa stagione Mariani arbitrò un altro incontro del Torino, ancora in trasferta, ma contro il Napoli. Fu una gara molto fisica, ma ben gestita dal direttore di gara. Il risultato si chiuse 2-0 per gli azzurri, senza particolari polemiche. Gli ammoniti furono tre, tutti del Torino: Maripan nel primo tempo per un intervento in ritardo su Politano, Ilic al 53’ per un fallo su Anguissa e Lazaro nel recupero per proteste. Quest’ultimo, diffidato, fu poi squalificato per la successiva gara contro il Venezia.

Molto diversa la gara precedente, sempre contro il Napoli ma a Torino, nel 2024. In quell’occasione il Torino vinse 3-0, in una delle sue migliori prestazioni stagionali. Il match si indirizzò già nel primo tempo con la rete di Sanabria, mentre nella ripresa non mancarono episodi arbitrali rilevanti sotto la gestione di Mariani e del VAR. Il più discusso fu il rosso diretto a Mazzocchi, assegnato correttamente dopo revisione, oltre a un check nel finale per un possibile rigore a favore del Napoli. In mezzo, arrivarono anche i gol che chiusero la partita firmati da Vlasic e Buongiorno.

Prima della vittoria per 3-0, ci furono altri due incontri, negativi: la brutta sconfitta per 4-1 con il Milan il 26 agosto 2023 e il derby del 15 ottobre 2o22, perso al Grande Torino con la Juventus trascinata dal gol di Vlahovic, inseritosi alle spalle della difesa, ma tenuto in gioco da Pellegri.