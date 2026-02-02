Torino, la giornata: alle 20 cala il sipario sulla sessione di mercato invernale

Oggi si chiude il mercato invernale e per il Torino è l’ultima occasione per ritoccare la rosa. Alle ore 20 scatterà il termine delle trattative e il direttore sportivo Petrachi è ancora al lavoro, soprattutto sul fronte delle uscite. Gli esuberi restano una priorità per alleggerire l’organico e sistemare alcune situazioni rimaste in sospeso. La campagna acquisti granata è partita a rilento, con operazioni che si sono concretizzate nelle ultime settimane disponibili. Ieri, nel match contro il Lecce, si sono visti in campo tutti i nuovi giocatori arrivati a disposizione di Baroni. Nel post partita il presidente Urbano Cairo ha confermato l’intenzione di chiudere con un nuovo acquisto prima del gong finale: innesto su cui non si hanno specifiche, ma che dovrà essere funzionale e immediato, senza stravolgere gli equilibri ma aumentando le soluzioni a disposizione dell’allenatore, probabilmente nella retroguardia.