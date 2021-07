Torino, l’ex Damascan si accasa al Sepsi: giocherà in Romania

Il 22enne moldavo ripartirà dalla Liga I rumena. Il suo contratto con il Torino non è stato rinnovato

Il 22enne Vitalie Damascan è stato un giocatore del Torino sino a qualche giorno fa, poi il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e oggi si è accasato in Romania, al Sepsi, che milita nella Liga I rumena. Il moldavo non ha lasciato il segno in granata, anzi. Arrivato nel gennaio 2018 dallo Sheriff, clun moldavo, ha racimolato appena 13 presenze nella Primavera granata e una in Prima Squadra.