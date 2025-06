Torino, niente riscatti per Elmas, Salama e Sosa: oggi termina la finestra

Il Toro ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto per tre dei giocatori che sono arrivati in prestito nell'ultimo anno: oggi il termine

Federico De Milano Redattore 24 giugno - 12:31

Anche quest'anno il Torino ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto per alcuni dei calciatori che sono arrivati in prestito nelle ultime due sessioni di mercato. Se da un lato c'è Cristiano Biraghi che ha convinto la dirigenza e ha fatto prendere la decisione di muoversi per il riscatto dalla Fiorentina, dall'altro ci sono degli elementi che invece torneranno nella loro società di appartenenza a causa di un rendimento deludente oppure di condizioni economiche non gradite ai granata.

Termina la finestra dei riscatti: il Torino lascia andar via tre giocatori in prestito — Nella giornata di oggi - martedì 24 giugno - termina la finestra di mercato per i riscatti dei cartellini dei calciatori che si sono mossi in prestito nell'ultimo anno. Il Torino ha ancora ufficialmente in rosa tre elementi come Borna Sosa, Eljif Elmas e Amine Salama per i quali potrebbe prendere la decisione di investire la cifra concordata al momento del prestito e far suo il cartellino di ognuno di loro. Tuttavia, la scelta sul destino di questi tre calciatori è già stata presa da tempo e la società granata ha scelto di non riscattare questi calciatori perché non ritenuti utili oppure troppo costosi: Sosa ha deluso le aspettative che c'erano al momento del suo arrivo e tornerà all'Ajax, Salama non ha invece mai giocato e farà ritorno al Reims mentre Elmas - con grande delusione dei tifosi - non rimane in granata e rientra al Lipsia.

Troppo alto il riscatto di Elmas, torna al Lipsia ma può tornare di moda — L'impatto che Eljif Elmas ha avuto sul Torino, fin dal momento del suo arrivo, è stato molto importante e lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi granata che hanno apprezzato molto le sue giocate e la sua qualità sulla trequarti. Tuttavia, il prezzo di 17 milioni di euro per il riscatto del cartellino del classe 1999 viene giudicato troppo alto dalla dirigenza e dal patron Urbano Cairo, ecco quindi che il macedone farà ritorno in Germania. L'ex Napoli potrebbe però tornare di moda in una seconda fase di questo mercato estivo se non dovesse trovare una sistemazione e se il Lipsia dovesse modificare le sue richieste per la cessione del cartellino di Elmas. Si tratta di una strada che il Toro ha già battuto negli anni scorsi e che potrebbe quindi tornare a percorrere per provare a trattenere un elemento di qualità come Elmas che potrebbe fare bene anche nel gioco di mister Marco Baroni.