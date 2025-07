Calciomercato, Vanja è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Dopo una lunga trattativa, è arrivata la parola fine. Il Torino ha trovato l'accordo con il Napoli e Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato Prato allo Stelvio. Il club granata aveva già autorizzato ieri, venerdì 25 luglio, la partenza del portiere serbo, che ha abbandonato il ritiro granata. Assente infatti Vanja dalla rifinitura della mattinata odierna, sabato 26 luglio. Il serbo è partito presto in direzione Villa Stuart a Roma per le visite mediche e poi si unirà al Napoli per iniziare la nuova avventura alla corte di Antonio Conte. Vanja è arrivato nella capitale intorno alle 10.30, accolto da giornalisti nella sede delle visite e da qualche tifoso a cui ha concesso una foto prima di iniziare l'iter medico pre firma.