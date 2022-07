Toro, il punto sulla trequarti: ecco Radonjic, mancano ancora due rinforzi

Da un punto di vista numerico Radonjic rappresenta dunque il secondo giocatore che la società ha messo a disposizione di Juric sulla trequarti. A questo punto serviranno dunque due ulteriori rinforzi, uno in grado di giocare sul centrodestra ed uno sul centrosinistra. Per quanto riguarda il primo, non è un mistero che i granata stiano continuando a lavorare per un ritorno di Praet. Finora il Leicester non ha aperto alla proposta di prestito con obbligo di riscatto condizionato, quindi i granata saranno chiamati ad un investimento se vorranno assicurarsi nuovamente il belga. Per il resto sono diversi i nomi valutati per rinforzare la trequarti: il profilo al momento più caldo è quello di Laurienté, ma nella lista di Vagnati ci sono diverse ipotesi più o meno concrete che includono i nomi di Barrow, Djuricic, Vlasic.