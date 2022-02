Toro, il saldo economico del mercato: investimenti per 15 milioni di euro

Le cessioni permettono di liberarsi di tre ingaggi pesanti ma non portano particolari introiti nelle casse granata

Alberto Giulini

Si chiude con quattro innesti per la prima squadra il mercato invernale del Toro. Spicca tra tutti l'investimento su Samuele Ricci, prelevato con la formula del prestito con riscatto obbligatorio al realizzarsi di determinate condizioni per una spesa complessiva superiore ai dieci milioni di euro (2 per il prestito, 8,5 per il riscatto). L'unico acquisto a titolo definitivo è quello di Demba Seck, prelevato dalla Spal per circa 4 milioni di euro. Cifre che, va ricordato, fanno riferimento ad indiscrezioni giornalistiche e sono dunque da ritenere ufficiose ma non ufficiali.

INVESTIMENTI RIMANDATI - Come avvenuto già in estate, sono arrivati alcuni giocatori in prestito con diritto di riscatto. Possibili investimenti rinviati dunque al mercato estivo: da qui a giugno i giocatori saranno valutati da Juric e dalla dirigenza granata, che avrà la possibilità di prelevare a titolo definitivo quei profili che abbiano eventualmente convinto. Da questo punto di vista è stato decisamente sfortunato Mohamed Fares: con la rottura del crociato l'avventura granata è finita ancora prima di iniziare. Occhi puntati invece su Pietro Pellegri: l'ex baby prodigio potrà essere riscattato in estate per circa 6,5 milioni.

LE CESSIONI - Per quanto riguarda invece le cessioni, Simone Verdi e Ben Kone hanno salutato in prestito secco e non portano dunque particolari introiti nelle casse granata. Addio formalmente in prestito anche per Tomas Rincon, che non farà però ritorno a Torino in quanto il contratto del venezuelano scadrà al termine della stagione. Daniele Baselli ha invece salutato a titolo definitivo, ma il contratto in scadenza a giugno ha impedito alla società di monetizzare. Non ha portato particolari introiti nemmeno Razvan Sava, trasferitosi a titolo definitivo al Cluj dopo un avvio di stagione da quarto portiere. Il bilancio economico è quindi negativo: la società ha investito circa 15 milioni di euro (considerando già il riscatto di Ricci) a fronte di entrate prossime allo zero. Cessioni che hanno in ogni caso permesso al Toro di liberarsi degli ingaggi pesanti di Rincon, Verdi e Baselli.

ACQUISTI

Fares 0 (diritto di riscatto 5,5)

Pellegri 0,5 (diritto di riscatto 6,5)

Ricci 2 (obbligo di riscatto condizionato 8,5)

Seck 4

CESSIONI

Rincon 0 (prestito secco)

Baselli 0 (titolo definitivo)

Kone 0 (prestito secco)

Verdi 0 (prestito secco)

Sava 0 (titolo definitivo)