Il discorso retrocessione è ultimato: Sampdoria, Cremonese e Spezia sono ufficialmente in Serie B. E mentre le ultime tre del campionato appena concluso salutano, le squadre di Serie A iniziano a pensare alla prossima stagione e al mercato guardando anche alle neoretrocesse. Quali potrebbero essere le occasioni di mercato delle squadre retrocesse? Facciamo un breve viaggio tra i profili più interessanti in ottica Toro per capirlo.