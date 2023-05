Toro, si lavora al rinnovo di Linetty: c’è la stima di Juric, avviati i contatti

Sul campo c'è una stagione da chiudere nel migliore dei modi, con una corsa all'ottavo posto ancora accesissima e che potrebbe regalare la partecipazione alla prossima Conference League. Al di fuori del rettangolo verde il Toro è già al lavoro per la prossima stagione e tra i giocatori con cui si sta trattando c'è anche Karol Linetty. Il polacco ha vissuto una stagione importante in granata, ritrovandosi ad essere la prima alternativa in mezzo al campo e trovando spazio da titolare addirittura in ventidue occasioni in campionato.

Obiettivo rinnovo: avviati i contatti tra le parti

Linetty ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024, un termine che impone la necessità di individuare entro l'estate la soluzione per il futuro del giocatore. Un futuro che potrebbe ancora essere a tinte granata, dato che il centrocampista si trova bene a Torino e gode di grande stima da parte di Juric, che lo ha esaltato pubblicamente in più di un'occasione. La società ha dunque avviato i contatti per il rinnovo del centrocampista, come confermato anche in Polonia dal quotidiano Przeglad Sportowy. La volontà delle parti è dunque chiara, andranno però definiti i dettagli della nuova intesa che dovrà legare Linetty al Torino. Al momento dell'approdo in granata, nell'estate del 202, il centrocampista aveva firmato un contratto molto importante con ingaggio netto superiore al milione e mezzo di euro a stagione. Una cifra elevata per un giocatore che ha sì rivestito un ruolo importante, ma che nelle gerarchie sarebbe destinato a partire dietro alla coppia Ricci-Ilic. Dialoghi in corso dunque,