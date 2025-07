Turati o Falcone? Prima deve uscire Vanja. E sullo sfondo resta anche Caprile

Tiene banco la questione portiere. Il primo tassello del puzzle della porta granata riguarda Vanja Milinkovic-Savic: quale sarà il suo futuro? Il portiere è in uscita, non è un mistero, ma a differenza di Samuele Ricci non è ancora uscito e quindi formalmente il posto non è ancora stato lasciato libero. In altre parole prima di un sostituto di Vanja dovrà andare via lo stesso estremo difensore serbo. Il secondo tassello riguarda i possibili sostituti. In questo caso la vicenda si sdoppia: da una parte Wladimiro Falcone, dall'altra Stefano Turati. Sono entrambi candidati per il post-Vanja. Falcone ha un contratto con il Lecce fino al 2028 e ha già lavorato con Marco Baroni, proprio in Salento nella stagione in Serie A 2022/2023. Turati è invece retrocesso con il Monza e il 30 giugno è rientrato alla base, ovvero il Sassuolo; il suo contratto con gli emiliani scadrà tra tre anni ma bisogna capire quali sono gli obiettivi del Sassuolo per la difesa della porta.